Тимошенко рассказала о принятии на комитете Рады поправок по защите украинской ГТС

Команда "Батькивщины" добилась принятия поправок, запрещающих манипуляции с ГТС - приватизацию, передачу в управление, аренду, привлечения иностранцев к управлению системой.

Об этом председатель партии Юлия Тимошенко сообщила по итогам заседания Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса.

"Сегодня был знаковый комитет. Рассматривались поправки в законопроект, который, по сути, предусматривал потерю нашей ГТС как главной ценности страны. Нам удалось провести поправки, запрещающие любые как манипуляции с ГТС. Мы защитили от беды нашу ГТС", - сказала она.

Тимошенко отметила, что профильный комитет встал на сторону "Батькивщины" и принял соответствующие решения, которые позволили сохранить государственное управление ГТС.

"Теперь Кабинет министров, а не аферисты, которые могли фактически присвоить прибыль нашей ГТС, будет управлять ею", - сказала парламентарий.

Правками "Батькивщины" предполагается, что приватизированы, проданы или перепроданы украинские магистральные электропроводящие системы быть не могут.

"Электропроводящие системы так же, как и газопроводы, обеспечивают энергетическую безопасность нашего государства", - добавила Тимошенко.

"Сегодня наша общая борьба завершилась пока в комитете победой. Хочу поблагодарить также и членов комитета от фракции "Слуга народа". Сегодня они боролись вместе с нами и вместе мы получили эту победу. Это очень важно для страны, для ее жизни, для ее безопасности", - подытожила она.

Юлия Тимошенко выразила надежду, что принятые на комитете поправки не исчезнут при принятии закона в сессионном зале.