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В Раде планируют рассмотреть законопроект об энергорынке, который ЕС требовал отозвать - СМИ

четверг, 31 октября 2019, 11:07
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31 октября Верховная Рада рассмотрит проект закона №2233 про внесение изменений в закон "О рынке электрической энергии", инициированный депутатом Андреем Герусом.

Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады, передает "Обозреватель".

Проект предусматривает отмену рыночных механизмов и возврат к ручному регулированию в энергетике: производители не смогут сами выбирать сегменты рынка для продажи электроэнергии, а НКРЭКУ до 2023 года будет устанавливать граничные цены (прайс-кэпы).

Ранее Первая энергетическая Ассоциация Украины обратилась к Директору Секретариата Европейского энергетическое сообщество Янезу Копачу с просьбой провести отдельные консультации по данному законопроекту относительно совместимости норм закона с положениями acquis ЕС в сфере функционирования рынка электроэнергии.

Секретариат Энергосообщества выпустил официальное сообщение, где выразил обеспокоенность предложенными инструментами регулирования энергорынка, которые нарушают принципы европейского права. В сообщении обращалось внимание, что НКРЭКУ предоставляются излишние свободы в регулировании граничной цены на рынках: "Внедрение ценовых ограничений на постоянной основе превышает право на регулирование оптовых цен, разрешенное в Третьем энергетическом пакете... Принятие фиксированных цен на законодательном уровне приведет к тому, что украинский энергетический рынок окажется зарегулированным, и отклонение от европейской целевой модели закрепится навсегда. Постоянные ценовые ограничения искажают рыночные и инвестиционные сигналы, и приводят к потерям в благосостоянии Украины".

По мнению Янеза Копача, подобные методы регулирования торговых отношений не характерны для европейского энергетического сегмента. Отказ государства от контроля за уровнем цен на энергорынке ускорит интеграцию национальной сети с общеевропейской.

Ранее Американская торговая палата призвала снять с рассмотрения законопроект "О внесении изменения в закон Украины "О рынке электрической энергии" (№ 2233). По мнению экспертов компаний — членов Палаты, законопроект нарушает обязательства Украины по Договору об учреждении Энергетического сообщества и соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части реформирования энергетической отрасли, обеспечения справедливой конкуренции и создания условий интеграции в европейские рынки электроэнергии.

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