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Выявит агентов Коломойского в Раде: эксперт анонсировал голосование лоббистов олигарха за проект закона 2233

четверг, 31 октября 2019, 11:10
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Законопроект "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233) устанавливает ручное регулирование цен на рынке для отдельных потребителей, голосование за него покажет, кто из депутатов работает в интересах бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в Facebook.

"Законопроекты от главы Комитета по энергетике и ЖКУ Андрея Геруса (и его приспешников) направлены не в развитие рынка электроэнергии, а наоборот - на его ручное управление и использование власти в интересах олигарха Игоря Коломойского. Сегодня в повестке дня находится законопроект 2233, которым "слуги народа" пытаются установить ручное регулирование на цены электроэнергии для отдельных потребителей", - написал Трохимец.

Против принятия проекта высказались энергоэксперты, а также бизнес-ассоциации, которые предупредили о последствиях для страны в случае его принятия, в частности - возможности срыва евроинтеграции Украины.

"О недопустимости принятия законопроекта высказывались Европейская Бизнес Ассоциация. Мы обращались к руководству Верховной Рады с письмом, где указывали на нарушение Регламента и необоснованность положений законопроекта 2233", - написал Трохимец.

По его мнению, голосование за этот законопроект станет "моментом истины" для Верховной Рады, поскольку покажет сколько депутатов работает в интересах государства, а сколько - в интересах Коломойского.

"Что возьмет верх: законные интересы инвесторов и верховенство права или интересы Коломойского, и кто из народных депутатов фракции "Слуга народа" и других фракций отстаивает права людей, а кто агентами олигарха Коломойского? Сегодня все узнаем!", - написал Трохимец.

Ранее Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения законопроект "О внесении изменения в Закон Украины" О рынке электроэнергии "(№2233), поскольку он отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Первая энергетическая ассоциации Украины (ПЭАУ) заявила, что принятие этого законопроекта вернет ручное регулирование в электроэнергетике и отменяет реформу рынка электроэнергии.

Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность тем, что важные для энергетической отрасли законопроекты были одобрены Комитетом ВР по вопросам энергетики и ЖКУ с нарушением регламентных норм.

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