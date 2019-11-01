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Глава Налоговой на совещании с Зеленским объявил о намерении вывести рынок спирта из тени

пятница, 01 ноября 2019, 20:41
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Времена ложной иллюзии безответственности перед государственным бюджетом прошли. Налоговая работает таким образом, чтобы теневой оборот спирта больше не чувствовал себя свободно.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов во время рабочего совещания по вопросам развития спиртовой отрасли в Тернополе под председательством президента Владимира Зеленского.

Верланов отметил, что налоговая уже имеет конкретные результаты в борьбе с теневым рынком спирта, полученные с помощью четкой аналитической работы и пристального мониторинга всех участников рынка.

По его словам, последние три года налоговый план для подакцизной отрасли был несколько уменьшен по сравнению с реально возможными поступлениями. Однако и он выполнялся только на 75%.

"На эти два месяца, оставшихся до окончания 2019 года, мы ставим одно требование ко всем участникам рынка подакцизной продукции - обеспечить наполнение государственного бюджета на все 100% от запланированного. Это подход сервисной службы. В противном случае, мы будем вынуждены продемонстрировать все наши законные механизмы проверки, принуждения и взыскания, в тесном взаимодействии с правоохранительными органами", - заявил Верланов.

Он отдельно отметил, что ГНС уже имеет большой положительный опыт по борьбе с налоговыми махинациями по НДС.

"Только с помощью аналитики и мониторинга мы решили вопрос дополнительных поступлений от НДС. То есть, практический опыт мы имеем", - заявил глава налоговой.

"Времена ложной иллюзии безответственности перед государственным бюджетом прошли ... Пора выходить из тени и работать честно", - подытожил Верланов.

Напомним, в сентябре 2019 начисления налога на добавленную стоимость (НДС) составил 20,95 млрд грн, что на 20,4% больше, чем в сентябре прошлого года.

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Раздел: ПолитикаВласть
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