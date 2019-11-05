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Топ-чиновник из партии Порошенко заявил про отставку

вторник, 05 ноября 2019, 17:09
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Глава Днепропетровского облсовета, член партии БПП Глеб Пригунов заявил 5 ноября о своей отставке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Политическая картина в стране в последнее время кардинально изменилась. Четыре года назад, мы объединились в демократическую коалицию, чтобы устранить Партию регионов от управления процессами в области. И это нам удалось. Но сегодня многие партии, фракции которых представлены в областном совете, не получили поддержки жителей области. Поэтому логичным было бы провести внеочередные выборы областного совета, но мы сейчас не имеем соответствующего инструментария", - написал политик.

"Мандат от демократической коалиции перестал быть актуальным. В данной ситуации считаю целесообразным сложить свои полномочия и уйти с должности председателя областного совета. Я не согласен с некоторыми процессами, происходящими сегодня, например, отключение от электроснабжения здания Медиа-пространства. Все должно происходить в юридической плоскости. Остаюсь в местной политике", - отметил Пригунов.

Напомним, 31 октября на сайте облсовета появилось распоряжение о созыве 19-й сессии, на которой депутаты планировали переизбрать главу облсовета. Сессия должна состояться 8 ноября.

Как сообщал "Апостроф", 20 октября о своей отставке заявил глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян.

Глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что не боится своей отставки.

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