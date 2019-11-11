Ляшко призвал прекратить импорт электроэнергии из РФ и наказать Геруса

Импорт электроэнергии из России, который стал возможным из-за инициативы председателя комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, будет прекращен в ближайшее время.

Об этом написал глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко на странице в сети Facebook.

"Есть замечательная для всех украинцев новость. По моей информации, принято политическое решение о прекращении закупки электроэнергии из России. Как оно будет реализовано на практике - или изменения в закон или постановлением правительства, или каким-то другим решением - узнаем уже скоро", - пишет А. Ляшко.

Политик подчеркивает недопустимость импорта электроэнергии из страны-агрессора и обращает внимание на вред, который нанесли инициированные Герус закупки тока в России украинской энергетики. Ляшко называет действия Геруса преступлением.

"За прошедшие почти два месяца российской экспансии на наш энергорынок Украины потеряла несколько миллиардов гривен. Наши деньги пошли в том числе и на финансирование российской армии. В результате действия "формулы Геруса" огромные убытки понесли украинская энергетика и угольная отрасль, государственные и частные компании, так безусловно этот масштабное преступление против государства не может быть забыто и обязательно будет расследовано, если не при этой власти, то при новой обязательно. Гарантирую!" - сообщил председатель Радикальной партии Украины.

Также Ляшко приветствовал решение президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Геруса с должности представителя президента в Кабинете Министров. Политик убежден в необходимости судебного преследования Геруса по статье 111 Уголовного кодекса Украины - "Государственная измена".

"Автор предательской "формулы Геруса", по которой Украина стала жертвой энергетической агрессии России, должен составить депутатский мандат и пойти под суд! Врагов Украины надо очень жестко наказать, чтобы другим предателям было не повадно торговать национальными интересами Украины", - убежден Олег Ляшко.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. В начале ноября импорт электроэнергии из РФ увеличился по сравнению с октябрем в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сутки.

В ночь с 4 на 5 ноября НЭК "Укрэнерго" через экстремальное увеличение импорта электроэнергии из РФ и Беларуси отключил украинские тепловые станции и станции, работающие на возобновляемых источниках энергии, в результате чего отечественная энергогенерация и госбюджет понесли миллионные убытки.