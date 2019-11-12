Избавит будущего следующие поколения: Тимошенко жестко высказалась об открытии рынка земли

"Батькивщина" требует снять с рассмотрения все законопроекты по распродаже земель, продлить мораторий и определить стратегию развития аграрной сферы.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время выступления с трибуны Верховной Рады.

"Всеми международными организациями, имеющими отношение к оценке, определено, что земля становится в мире самым дорогим стратегическим ресурсом. Сильные, интеллектуальные и умные страны мира своей стратегией определили скупку в госсобственность земель сельскохозяйственного назначения, как в своей стране, так и за ее пределами. Земля - единственный ценный ресурс, который не будет производиться, а только уменьшаться", - отметила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что только те страны, которые в своей собственности будут иметь максимум сельскохозяйственной земли, смогут стать мощными игроками на международном рынке и реально влиять на процессы. В то же время, продажа земель иметь крайне негативные последствия для будущих поколений.

"Глобальные спекулятивные структуры мира определили землю основным товаром, который они хотят скупать, имея в распоряжении большие суммы денег. Поэтому Украине ни в коем случае нельзя остаться без такого важного стратегического ресурса как земля. Если это случится, мы лишимся стратегического ресурса все последующие поколения. Потом отсудить землю в международных судах будет невозможно", - добавила Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко напомнила, что по всей стране, в том числе под стенами Верховной Рады протестуют тысячи аграриев и власти стоит прислушаться к мнению общества.

"Аграрии восстали. Мы требуем снять с рассмотрения все без исключения законы о продаже земли и продлить мораторий еще на один год, чтобы определить стратегию государства, как нам быть с нашей землей. Поддержите это, и не допустите распродажи земли!" - подытожила лидер партии.