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Наливайченко рассказал, как окружение экс-президента останавливало международные дела о коррупции

среда, 13 ноября 2019, 17:52
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Генпрокуратура и НАБУ должны открыть уголовные производства против высших должностных лиц Украины по материалам, предоставленным Андреем Деркачем.

Об этом заявил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, комментируя заявления Деркача о коррупции и получении Хантером Байденом денег от компании Burisma.

Он отметил, что Деркач предоставил важные доказательные материалы.

"Генпрокуратура и НАБУ должны открыть уголовные производства против высших должностных лиц Украины по этим материалам, так как те миллиарды, которые в материале Деркача представлены, похищались из украинских газовых месторождений, из украинского бюджета, у украинских граждан", - подчеркнул Наливайченко.

Экс-глава СБУ указал, что расследования останавливались после решений бывшего президента и его окружения и подчеркнул, что дела являются внутренним делом.

"Ответственность Рябошапки – расследовать это дело, а не скидывать в другие страны. Расследовать хищения из украинского бюджета – это украинское дело, украинская юрисдикция, должны расследовать Генеральная прокуратура и НАБУ", – сказал Наливайченко.

По его мнению, нужно создать совместную следственную группу украинских и американских правоохранительных органов, выйти на расследование, аресты и возврат средств.

"Выступаю за то, чтобы привлечь к расследованию международных специалистов. В случае такого расследования, американские и другие партнеры признают, что в Украине начали бороться с коррупцией", – заметил он.

11 ноября народный депутат Андрей Деркач сообщил в блоге, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий начал расследование по его заявлениям по фактам предоставления НАБУ информации посольству США в Украине. Он отметил, что с мая 2014 до октября 2015 года компания Burisma перевела компании Rosemont 4,817 млн долларов, а последняя перечислила на счета сына бывшего вице-президента Джо Байдена – Хантера вознаграждение в размере 871 тыс долларов.

9 октября народный депутат Андрей Деркач обнародовал переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через помощницу Полину Чиж предоставлял посольству США информацию, которая негативно влияла на ход событий в Украине. По его данным, Чиж получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу экс-министра экологии и владельца Burisma Group Николая Злочевского. Народный депутат также обнародовал суммы денег, которые были перечислены представителям Burisma Group, в том числе и Хантера Байдена - в общем в его пользу, а также Александра Квасьневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила менее 16,5 млн долларов.

По словам Деркача, Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику в рамках производства по Burisma, но получал формальные отписки. Деятельность Шокина, по мнению нардепа, вызвала раздражение Джо Байдена и его визит в Киев, 7-8 декабря 2015 года, был посвящен вопросу отставки тогдашнего главы ГПУ. Как сообщил Деркач, "предметом давления стал 1 млрд долларов кредитной гарантии, который США должны были предоставить Украине: "Факт давления признал сам Байден в своем выступлении в совете международных отношений США в январе 2018 года".

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