Удар по собственной экономике: нардеп раскритиковал правку Геруса по импорту электроэнергии

Рост импорта электроэнергии из России - это удар по отечественной энергетике и экономике.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Соболев, передает "Главком".

"Это удар по нашей собственной энергетике. Когда мы начинаем сокращать наши мощности, прекрасно понимаем, дальше этот вопрос валютной выручки, вопрос рабочих мест для наших шахтеров, для наших энергетиков. То есть, думаю, что это путь, который приведет в пропасть это правительство", - сказал Соболев.

По его мнению, возобновление импорта электроэнергии из РФ связано с бизнес-интересами отдельных людей, а также низким уровнем компетентности представителей власти.

С 1 октября благодаря "поправке Геруса" началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сут. Медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарна ранее сообщала, что из-за роста импорта электроэнергии из России ограничили мощность энергоблока ХАЭС до 780 МВт на неопределенное время.