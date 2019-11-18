Показательное политическое преследование: в "Народном фронте" опубликовали заявление по делу против Ляшко

Партия "Народный фронт" расценивает объявление подозрения лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко по делу, предусматривающему меру наказания от 4-х до 7-ми лет, как попытку показательного политического преследования.

Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

"Олег Ляшко выступил против импорта российской электроэнергии, который ведет к разрушению энергетической независимости Украины и захвату ее Россией. Мы уверены, что стычка Ляшко с представителем власти, который сознательно пролоббировал импорт электроэнергии из России, используется как банальный повод для демонстративной расправы за политическую позицию", - отметили в партии.

В партии отметили, что фракция "Народного фронта" во время работы в парламенте предыдущего созыва и лидер политической силы Арсений Яценюк на посту премьер-министра Украины в 2014-2016 годах инициировали и принимали комплекс решений для освобождения Украины от "энергетических петель" страны-агрессора.

"Именно поэтому мы возмущены действиями представителей нынешней власти, которые возвращают это ярмо в ущерб национальным интересам Украины", - говорится в сообщении.

Актив "Народного фронта" заявил о поддержке позиции Олега Ляшко и готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога.