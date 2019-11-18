RU  UA  EN

понедельник, 18 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 ноября

16:59
Показательное политическое преследование: в "Народном фронте" опубликовали заявление по делу против Ляшко
16:58
Возврат захваченных украинских кораблей: в МИД озвучили новое важное решение
16:54
Пример влияния Коломойского на власть: известный экономист пояснил ситуацию с "поправкой Геруса"
16:22
Жена мексиканского наркобарона Эль Чапо появилась в американском реалити-шоу: фото
16:00
Скандал с задержанием главы Укрэксимбанка: появились новые подробности из зала суда
15:44
Снял квартиру у тещи: Стефанчук попал в скандал из-за компенсаций на жилье из бюджета
15:43
Оля Полякова представила новый трек, и это очередной хит в стиле попсы 90-х
14:59
Богдан "сбежал" от журналистов после неудобного вопроса об охране: видео
14:58
Именитый журнал выбирает "Человека года" - в кандидатах Грета Тунберг, Киану Ривз и Владимир Зеленский
14:50
Тимошенко призвала Конституционный суд срочно рассмотреть представление "Батькивщины" по земельной реформе
14:24
Роль Билла Клинтона в сериале "Американская история преступлений: Импичмент" сыграет номинант на "Оскар"
14:08
Звездная болезнь и проблемы с психикой: Богдан резко высказался о нардепах из "Слуги народа"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Показательное политическое преследование: в "Народном фронте" опубликовали заявление по делу против Ляшко

понедельник, 18 ноября 2019, 16:59
переглянути новину українською

Партия "Народный фронт" расценивает объявление подозрения лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко по делу, предусматривающему меру наказания от 4-х до 7-ми лет, как попытку показательного политического преследования.

Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

"Олег Ляшко выступил против импорта российской электроэнергии, который ведет к разрушению энергетической независимости Украины и захвату ее Россией. Мы уверены, что стычка Ляшко с представителем власти, который сознательно пролоббировал импорт электроэнергии из России, используется как банальный повод для демонстративной расправы за политическую позицию", - отметили в партии.

В партии отметили, что фракция "Народного фронта" во время работы в парламенте предыдущего созыва и лидер политической силы Арсений Яценюк на посту премьер-министра Украины в 2014-2016 годах инициировали и принимали комплекс решений для освобождения Украины от "энергетических петель" страны-агрессора.

"Именно поэтому мы возмущены действиями представителей нынешней власти, которые возвращают это ярмо в ущерб национальным интересам Украины", - говорится в сообщении.

Актив "Народного фронта" заявил о поддержке позиции Олега Ляшко и готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: