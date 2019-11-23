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Идет атака на наш суверенитет: Тимошенко заявила о необходимости срочных действий

суббота, 23 ноября 2019, 09:27
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Президент Владимир Зеленский и его парламентско-правительственное большинство доказали свою некомпетентность и неспособность обеспечить в Украине изменения, которых ждали люди. Пришло время для немедленных действий.

Об этом заявила Юлия Тимошенко на телеканале "112 Украина".

"Разрушается система государственного управления. В парламенте балаган, иногда непонятно - это цирк, или бордель. Так страной не управляют. Это надо немедленно понять и прекратить такую историю, потому что потом нам никто не поможет", - заявила лидер "Батькивщины".

По мнению политика, принятые пропрезидентской коалицией решения доказывают, что сегодня реализуется сценарий колонизации Украины. Разгосударствление стратегических предприятий, вывод газотранспортной системы из-под контроля Кабмина, распродажа земли иностранцам - это свидетельство того, что невежеством нынешней власти пользуются транснациональные корпорации.

"Сегодня фактически речь идет об атаке крупных финансовых организаций из-за рубежа на наш суверенитет", - пояснила депутат.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что предлагала президенту стратегический план возрождения страны и помощь в его воплощении. Но вместо того, чтобы руководствоваться национальными интересами, глава государства решил полагаться на международных мошенников. Поэтому партия перешла в оппозицию.

"Вопрос о рынке земли был последней каплей. Украина больше не является субъектной, она теряет свою суверенность. Наш переход в оппозицию - ответ на то, что государство в турборежиме начало двигаться к состоянию новой колонии. Так страной управлять нельзя, надо немедленно изменить курс", - возмутилась Председатель партии.

У Украины нет времени и запаса прочности, чтобы заниматься самообманом, - убеждена лидер "Батькивщины". Нужно признать, что люди ошиблись с выбором и как можно быстрее исправлять ситуацию, заложниками которой они стали.

"Мы должны немедленно действовать. Надо отбросить все иллюзии и серьезно работать над тем, чтобы власть изменилась не через пять лет, а немедленно. Наше право - делать все, чтобы защитить свою жизнь и жизнь своих детей. Не сделаем этого - будем виноваты" , - подытожила Тимошенко.

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