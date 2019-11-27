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СМИ рассказали о россиянине Бауме, который лоббирует легализацию игорного бизнеса

среда, 27 ноября 2019, 10:52
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Россиянин Борис Баум, который принимал участие в заседании парламентского комитета по легализации игорного бизнеса и заявлял в Раде, что является представителем президента Владимира Зеленского, причастен к бизнесу российских олигархов и работал на канале, который финансируется бюджетом РФ.

Об этом говорится в статье "Лоббисты азартной легализации в лицах: кому интересен закон об игорном бизнесе" издания "Комментарии".

Так, по информации издания, Борис Петрович Баум – уроженец Латвии. Выступал бенефициаром в украинской компании ООО "Про-енерджи-консалтинг", был председателем набсовета "Первого Инвестиционного Банка" и миноритарным владельцем, а также занимал высокую должность на АО "Никопольский завод ферросплавов".

Последние 15 лет занимал руководящие должности в ряде компаний, принадлежащих группе под называнием "Лужниковские". Группе принадлежит связка компаний ООО "ВС Энержи Интернешинал Украина", ОАО "Первый Инвестиционный Банк", АО "Парыкс Банк", АО "Балтийский Транзитный Банк". Согласно открытым данным бенефициаров, они принадлежат члену совета РФ Александру Бабакову (в отношении которого применены санкции правительством США и европейских стран), президенту спортивного клуба ЦСКА Евгению Гиннеру.

Данное сообщество является собственником значительных активов в Украине: гостиниц "Премьер Палас", "Русь" и прочих. Также представители общины являются собственниками 1/3 обленерго в Украине и прочих значимых активов.

Особого внимания заслуживает работа Баума гендиректором телеканала RTVI в Нью-Йорке, учитывая то, что канал финансируется бюджетом РФ. Кроме того, Борис Баум занимался автоматным игорным бизнесом и является бенефициаром оффшорной First National Lotteri Ltd., связанной с Первой национальной лотереей в России.

Главным следственным управлением МВД Украины осуществляется расследование в уголовном производстве по фактам присвоения государственных средств должностными лицами компании ВС "Энерджи Интернешнл Украина".

"Самый большой вопрос, на который пока нет ответа: почему Зеленский, чьим именем прикрывается одиозный Борис Баум, до сих пор не заявил, что никак с ним не связан?", - отмечается в публикации.

Напомним, почти 60% украинцев выступают против легализации азартных игр.

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