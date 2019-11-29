Будет первым вопросом: Зеленский высказался о скандале с расследованием дел Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал принятие правок в закон о работе Государственного бюро расследований, которые позволят активизировать расследования "дел Майдана".

Об этом глава государства заявил на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры, передает "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что дела о преступлениях против активистов Майдана и Революции Достоинства должны быть доведены до конца.

"Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функции следствия, вы должны продолжать на надлежащем уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах других органов. Прежде всего, это касается преступлений, совершенных на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Отдельно замечу, что 3 декабря первым вопросом повестки дня Верховной Рады Украины будут очень важные изменения в закон о Государственном бюро расследований. Никто не позволит "сливать" дела Майдана", - заявил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", 26 ноября под здание Верховной Рады снова выходили активисты с требованиями возобновить расследование "дел Майдана".