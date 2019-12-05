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Начнут "рихтовать" лица: Москаль высказался о разочаровании избирателей в "слугах народа"

четверг, 05 декабря 2019, 13:59
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Избиратели "слуг народа" начали осознавать, что их обманули, и скоро начнут реагировать на своих избранников так, как Олег Ляшко отреагировал на Андрея Геруса, который пролоббировал импорт электроэнергии из России.

Об этом написал бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в Facebook.

"Избиратели подобных "слуг народа" уже начинают понимать, что эпоха бедности, как обещали, таки закончилась, только закончилась она для "слуг" Коломойского и самого олигарха. Подобное понимание придет и по другим обещаниям "СН". Когда люди увидят, как их развели "новые лица" - эти же лица начнут "рихтовать", как и лицо Геруса - и в залах официальных делегаций аэропортов и в Конча-Заспе, и по дороге к любовницам, заказанных благодаря диджитализации прямо из парламента и, возможно, даже в кулуарах Рады", - написал Москаль.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии в режиме импорта из России. За первую половину октября импорт вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился в три раза - до 12 млн кВт-ч/сут.

Рост импорта российского тока привело к ограничению производства электроэнергии украинскими энергопредприятиями. По данным экспертов, импортеры электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российского тока, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

Как говорится в письме Федерации работодателей ТЭК в адрес президента Украины, премьер-министра и секретаря СНБО, импорт электроэнергии из России грозит остановкой 75% украинских шахт и большинства блоков АЭС.

3 декабря Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ и СБУ открыть уголовное дело против председателя комитета ВР по энергетике и ЖКУ Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью.

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