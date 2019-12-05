Отрабатывает полученные деньги: нардеп обвинила Геруса в коррупции из-за импорта электроэнергии из РФ

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус получает деньги за лоббирование поправки, которая позволила импорт электроэнергии из России, поэтому его не запретили в законопроекте 2233.

Об этом заявила народный депутат, член Комитета по энергетике и ЖКХ Анна Скороход, передает "Обозреватель".

"Рассматривается законопроект во втором чтении 2233, которым запрещается импорт, есть поправка о запрете импорта по двусторонним договорам с Российской Федерации, и также на внутрисуточном рынке. Но при этом не запрещается продажа электроэнергии из Российской Федерации на рынке "на сутки вперед", что для меня является вопросом, почему так. Наверное, господин Герус пытается-таки отработать деньги, которые получил за внесение этой поправки еще 2 месяца назад. Другого объяснения я найти не могу ", - заявила Скороход.

Позже во время эфира на телеканале "Прямой" нардеп Анна Скороход подтвердила свою точку зрения относительно коррупционной составляющей в действиях Геруса при утверждении поправок к законам, позволяющих импорт электроэнергии из России.

"Наверное, господин Герус пытается таки отработать те деньги, которые получил за внесение этой поправки еще 2 месяца назад. Другого объяснения, почему не хотят полностью запретить импорт электроэнергии из Российской Федерации, я не вижу", - заявила Скороход.