Никто не хочет капитуляции: Зеленский ответил на заявление оппозиции в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление депутатов от фракций "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность", в котором они выдвинули пять требований.

Свое мнение об этом он высказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Когда они что-то подписывают друг с другом, должны понимать, что никто не хочет капитуляции, никто не хочет отдавать наши территории. Какие-то детали по поводу того, что выборы не могут проводиться, когда там вооруженные люди. Да, мы все это понимаем. Детали с границей, которые подписал в Минске тот самый выдающийся человек, они очень сложные", - сказал он.

По его словам, он настаивает на следующем: "в момент выборов во временно оккупированном Донецке и Луганске, Украина должна полностью контролировать границу".

Как сообщал "Апостроф", ранее в этом же эфире Зеленский рассказал, с чем едет на саммит в Париж в понедельник, 9 декабря.