Возвращаемся домой: Зеленский опубликовал интересное фото из самолета

Президент Украины Владимир Зеленский, который 9 декабря встречался в Париже с мировыми лидерами, возвращается в Украину.

Фото из салона самолета Владимир Зеленский опубликовал на странице в Facebook.

Снимок сделан из иллюминатора. Видно терминал, красную дорожку и почетный караул.

"Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям", - подписал фото президент.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в Париже завершилась встреча "нормандской четверки" . Владимиру Зеленскому удалось лицом к лицу поговорить с лидером РФ Владимиром Путиным. Украинский президент категорически отказался от федерализации страны но не принял предложение своего российского коллеги провести выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.