Преступление против народа: Тимошенко прокомментировала принятие земельных законов в Раде за закрытыми дверями

Представители президентской монокоалиции в парламенте нарушают регламент, форсируя принятие закона о распродаже украинской земли, закрывая для публичного участия аграрный комитет, и "Батькивщина" готовит заявление о преступлении при рассмотрении земельных законов и будет инициировать отставку председателя аграрного комитета.

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

"Наша команда собирает и систематизирует все нарушения по проведению Комитета и вообще со всеми шагами, связанными с рассмотрением законопроектов о распродаже сельскохозяйственной земли. Мы готовим заявление о преступлении и будем требовать отставки председателя Комитета Николая Сольского", - заявила лидер партии.

Юлия Тимошенко убеждена, что своими действиями представители "Слуги народа" демонстрируют персональный интерес в протягивании "варварских для украинского народа законов".

"Вы не имеете права так грубо и нечестно распоряжаться ресурсом, который принадлежит всему народу Украины. Вы не можете узурпировать право распоряжаться своей собственностью. И когда Конституционный Суд вынесет решение, каждый из вас будет отвечать и перед законом, и перед народом Украины", - возмутилась председатель "Батькивщины".

Тимошенко предостерегла сторонников продажи сельскохозяйственных земель, что "Батькивщина" будет противостоять протаскиванию документов, которые, по ее словам, ломают нацию.

"Мы хотим, чтобы вы посмотрели на всех предшественников. Рано или поздно конкретные лица с конкретными фамилиями отвечают за нарушение закона. За то, что вы сегодня сознательно топчете национальные интересы, также будет ответственность!" - резюмировала Юлия Тимошенко.