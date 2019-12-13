"Батькивщина" заявила, что поддержит акцию протеста, инициированную Национальным штабом защиты родной земли

Во вторник, 17 декабря, под стенами Верховной Рады соберутся аграрии, представители профсоюзов, политических сил, волонтеры, ветераны, выступающие против распродажи земли.

Решение о проведении акции протеста было принято на заседании Национального штаба защиты родной земли 13 декабря, в нем приняла участие Юлия Тимошенко и депутаты партии "Батькивщина".

Штаб требует от президента Зеленского снять с рассмотрения законопроекты, которые позволяют распродажа сельскохозяйственной земли, продлить мораторий на ее продажу, немедленно провести всеукраинский референдум относительно определения воли народа, обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

"Прошедшая неделя дала четко понять, что ни на какие компромиссы с народом Украины президент Зеленский идти не будет, что ко мнению украинцев он не будет прислушиваться. Он поставил жесткую задачу до Нового года принять закон о продаже украинской земли. Мы должны остановить этот антинародный сценарий", - подчеркнула Тимошенко.

Штаб принял обращение к украинцам с призывом объединиться для защиты земли, ведь по Конституции право распоряжаться ею принадлежит исключительно украинскому народу, а не власти. В обращении отмечается, что Владимир Зеленский принял судьбоносное решение лично, пренебрегая волей людей и не дожидаясь выводов Конституционного суда.

"Более 70% украинцев выступают категорически против продажи сельскохозяйственной земли. Слишком долго мы воевали за свою землю, слишком много крови пролили за право быть ее хозяевами. Зная, что люди против, президент все равно продает землю. Он действует не в интересах народа, а в интересах внешних спекулянтов и местной земельной мафии", - говорится в обращении Штаба защиты земли к народу.

По мнению подписантов, действия президента Зеленского прямо угрожают продовольственной безопасности и национальному суверенитету, лишают украинцев собственной земли, а страну - будущего.

"У нас остался единственный путь - объединиться и защитить свою землю. Мы все объединяемся: аграрии, профсоюзы, патриотические политические силы, волонтеры, ветераны, неравнодушные украинцы", - говорится в обращении Штаба.