Минтерриторий не выполнило задание президента по преодолению коррупции в ГАСИ - СМИ

Единственным государственным органом, по которому до сих пор не выполнено задание президента Владимира Зеленского о ликвидации коррупционных схем, остается Государственная архитектурно-строительная инспекция.

Об этом говорится в материале "Обозреватель".

Еще 2 сентября президент Зеленский призвал премьер-министра Гончарука ликвидировать масштабные коррупционные схемы в ряде органов государственной власти.

"Провести полную кадровую перезагрузку наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти - Госгеокадастр, Госгеонедра, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция, "Укртрансбезопасность" и "Укравтодор". Срок - до 1 января 2020 года, но если можно, то сделать это раньше", - подчеркнул Зеленский.

Согласно анализу издания, единственным органом, где не удалось достичь успехов в преодолении коррупции, оказалась ГАСИ.

"В Госархстройинспекции выполнение обязанностей председателя продолжает осуществлять директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Александр Строкач, который работает в ГАСИ с 2012 года - то есть знаком и был причастен ко всем схемам во времена президентства Януковича. Из-за этого возле Госархстройинспекции проходят митинги, звучит возмущение активистов фейковыми перезагрузками органа", - пишут СМИ.

По их данным, несмотря на смену власти, при игнорировании Министерства развития общин и территорий ГАСИ допускает строительство объектов с нарушениями по всей стране. Буквально в каждом регионе страны можно найти примеры, указывающие на сознательную бездеятельность руководителей ГАСИ.

"Бывший народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко заявил, что после назначения и.о. председателя ГАСИ Александра Строкача коррупции в ведомстве стало больше. Примером реализации одной из схем стала ситуация с выдачей разрешения на строительство двух многоэтажек в Киеве по адресам ул. Кудряшова, 8 и ул. Кудряшова, 10, на месте старых общежитий. Экс-нардеп начал вместо инспекторов и руководства ГАСИ посещать сомнительные строительные площадки и рассказывать о схемах в своем блоге", - говорится в статье.

Месяц назад, Александра Строкача пытались выбрать победителем конкурса на главу ГАСИ, но такое назначение приобрело широкую огласку.

"По словам нардепа Александра Дубинского, новоизбранный председатель ГАСИ Александр Строкач является человеком, который "имеет отношение к предыдущему руководителю ГАСИ Алексею Кудрявцеву". При этом, последний включил антикризисный пиар. Он снова выстраивает коррупционную многоэтажную пирамиду, при том, что за министром развития общин и территорий Украины Аленой Бабак, в отличие от других своих коллег, закреплен только один орган власти - собственно ГАСИ. Но и с одним органом она не может справиться", - констатирует издание.