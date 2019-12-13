Помощник Зеленского нервно отреагировал на вопрос о тайных встречах с Коломойским

Первый помощник президента Сергей Шефир отличился нервной реакцией на вопрос про его тайные ночные встречи с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом на своих страницах в Facebook написали журналисті Михаил Ткач и Кира Толстякова.

"Я задал несколько вопросов в вотсап первому помощнику президента Зеленского Сергею Шефиры и вот какой получил ответ... Я отвечаю господину Шефиры публично, потому что вы все знаете кто платит господину Шефиру, который после назначения первым помощником президента, получив служебное авто и другие привилегии власти, продолжает заниматься деятельностью студии Квартал-95, проекты которого транслируются в эфире телеканала 1+1 Игоря Коломойского", - написал Ткач, опубликовав скриншоты переписки и вики-статьи про "Радио Свобода", на котором работает журналист.

"Журналист просто спросил о тайных ночных встречах с олигархом Коломойским в доме на Грушевского, где живет Зеленский. В ответ - такая бурная реакция. Когда нечего скрывать, мне кажется, нечего нервничать, разве нет?", - отметила Толстякова.

Как сообщал "Апостроф", Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду закон о невозвращении "ПриватБанка" бывшему владельцу украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

В ноябре президент Владимир Зеленский резко высказался о Коломойском.