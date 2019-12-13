RU  UA  EN

пятница, 13 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 декабря

08:48
Кто победил на досрочных парламентских выборах в Великобритании: данные большого экзитпола
08:15
Полковник ВСУ записал видео после скандального заявления про военных РФ
08:02
Помощник Зеленского нервно отреагировал на вопрос о тайных встречах с Коломойским
07:00
Классический капустняк с пшеном за час: простой рецепт и советы приготовления
00:07
Газ, Донбасс, пенсии и Путин: о чем Зеленский говорил на "Право на владу"

12 декабря

23:36
Зеленский рассказал о газовых переговорах с Путиным и сроке будущего контракта
22:53
Готов 100 раз пожать Путину руку: заявление Зеленского о переговорах с Кремлем
20:52
Бестселлер Стивена Кинга получит еще одну экранизацию
20:18
Медведчук высказался о перспективах власти урегулировать конфликт на Донбассе
20:04
Лично знал Фиделя Кастро и работал с Эскобаром: Оля Полякова рассказала интересный факт об отчиме
19:59
Матрасный секс-скандал со "слугой народа": Джокер слил переписку с героиней от имени Яременко
19:28
ГАСИ выдает разрешения на строительство, несмотря на многочисленные нарушения - СМИ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Помощник Зеленского нервно отреагировал на вопрос о тайных встречах с Коломойским

пятница, 13 декабря 2019, 08:02
переглянути новину українською

Первый помощник президента Сергей Шефир отличился нервной реакцией на вопрос про его тайные ночные встречи с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом на своих страницах в Facebook написали журналисті Михаил Ткач и Кира Толстякова.

"Я задал несколько вопросов в вотсап первому помощнику президента Зеленского Сергею Шефиры и вот какой получил ответ... Я отвечаю господину Шефиры публично, потому что вы все знаете кто платит господину Шефиру, который после назначения первым помощником президента, получив служебное авто и другие привилегии власти, продолжает заниматься деятельностью студии Квартал-95, проекты которого транслируются в эфире телеканала 1+1 Игоря Коломойского", - написал Ткач, опубликовав скриншоты переписки и вики-статьи про "Радио Свобода", на котором работает журналист.

"Журналист просто спросил о тайных ночных встречах с олигархом Коломойским в доме на Грушевского, где живет Зеленский. В ответ - такая бурная реакция. Когда нечего скрывать, мне кажется, нечего нервничать, разве нет?", - отметила Толстякова.

Как сообщал "Апостроф", Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду закон о невозвращении "ПриватБанка" бывшему владельцу украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

В ноябре президент Владимир Зеленский резко высказался о Коломойском.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Праздник приближается: что приготовили депутаты в последний месяц года

Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: