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У коррупции нет шансов: Кудрявцев прокомментировал начало работы электронного кабинета застройщика

пятница, 13 декабря 2019, 18:40
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Экс-глава ГАСИ Алексей Кудрявцев назвал старт работы электронного кабинета застройщика, который 13 декабря был представлен правительством, долгожданный событием, которое гласит: реформа отрасли наконец получила поддержку на самом высоком уровне, а следовательно, имеет все шансы успешно пройти.

Об этом Алексей Кудрявцев написал в своем блоге.

Электронный кабинет, а также - Единая электронная система - это плацдарм в борьбе с коррупцией, который даст возможность закрепиться и не откатиться назад, отмечается в публикации.

"Почему диджитализация? Когда человек отстраняется от процесса, риски взяточничества почти нулевые. То есть, нет соблазна требовать или дать взятку. Большинство рутинных услуг, которых от государства нуждаются участники рынка, можно легко предоставлять через электронный кабинет", - отметил Кудрявцев.

Он напомнил, что идею электронного кабинета пытались воплотить в жизнь еще несколько лет назад на площадке Госархстройинспекции: "Тогда ... мы начали диджитализацию работы инспекции, имея перед собой две главные цели: предотвратить или хотя бы максимально снизить риски коррупции и максимально упростить и сократить разрешительные процедуры".

Впрочем, реализация задуманного стало возможным только сейчас, и для дальнейшего развития реформы отрасли нужна была государственная воля, акцентирует внимание Кудрявцев. Итак, реформа на некоторое время приостановилась - до сего дня.

"Строительная реформа получила мощный импульс в масштабах государства. Голос рынка услышан - и это главное", - подчеркнул экс-глава ГАСИ.

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