Движется по пути к миру: Новинский оценил достижения Зеленского по урегулированию на Донбассе

Переговоры в Париже в рамках Нормандского формата показали, что президент Украины Владимир Зеленский уверенно продвигается в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе и имеет для позитивного решения ситуации достаточно ресурсов.

Об этом заявил народный депутат Украины, глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский в эфире российского "Первого канала".

Так, он отметил контраст, с которым к проблеме Донбасса подходила команда предыдущего и действующего президента страны.

"Имитация процессов относилась больше к Петру Порошенко и его команде, они ничего не делали, чтобы мир был установлен в Украине. Владимир Зеленский – политик неопытный, но очень искренний человек и искренне хочет добиться мира. Восемь месяцев назад никто не думал, что можно было обменять пленных, что будет подписана "формула Штайнмайера", разведение войск", - заявил он.

Также политик указал на провал националистически настроенных формирований, которые обозначали "красные линии" по вопросу Донбасса для президента на парижских переговорах.

"После того, как Зеленский вернулся в Киев, мы увидели, что все, кто его пытался обмотать "красными линиями", оказались вне игры, поняли, что ударили в штангу и быстро свернули свой лагерь, увидели, что "зрады" никакой не произошло. В первый день заседания Верховной Рады, чтобы не терять темпа был внесен закон об особом статусе Донбасса, 320 человек за это проголосовало. Это голосование говорит, что украинское руководство готово идти дальше к мирному процессу", - добавил нардеп.

Депутат Верховной Рады подчеркнул, что глава украинского государства пользуется наибольшей поддержкой в истории страны и это может стать платформой для реализации мирных инициатив по Донбассу.

"Владимир Зеленский пользуется полной поддержкой украинского народа. Воля и желание у него есть, он может ошибаться, но он хочет идти по пути мира совершенно искренне, уверен, что он этого добьется", - подчеркнул Вадим Новинский.