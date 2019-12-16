Рада купила планшетов на миллионы у фирмы с "темным" прошлым: скандальные детали

Во вторник, 10 декабря, по результатам тендера управление делами аппарата Верховной Рады заказало планшетов на несколько миллионов гривен у ООО "Валтек", фигурирующем в производстве Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Наши деньги".

В аппарате ВРУ решили выплатить подозрительной компании 13,80 млн грн, что подтверждается системой "Прозорро". Отмечается, что цена сделки на 3% ниже ожидаемой стоимости в 14,26 млн грн.

Учредителями компании "Валтек" с уставным капиталом в 375 грн является Исатай Бекешев и Елена Нестерова из Киева, а также Евгений Нестеренко из Славянска, руководит фирмой Федор Макавчук, родившийся в Крыму.

Компания-победитель фигурирует в производстве ГБР Киева против Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи относительно возможного нанесения ущерба госбюджета на сумму почти 100 тысяч грн при закупке программного обеспечения.

Также известно, что в целом с 2008 года "Валтек" получил подрядов как минимум на 597,90 млн грн.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что СБУ подозревает должностных лиц Николаевского облсовета, Департамента образования и науки Николаевской ОГА и одно из местных коммунальных предприятий в присвоении бюджетных средств, предназначенных для школ региона.