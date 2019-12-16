Украине грозит дипломатический скандал из-за несанкционированных действий НАБУ в Австрии - адвокат

НАБУ начало проводить несанкционированные следственные действия по делу Писарука-Бахматюка на территории Австрии.

Об этом сообщили адвокаты Олега Бахматюка Татьяна Козаченко и Алексей Шевчук 16 декабря на пресс-конференции в УНИАН.

Юристы утверждают – следственные действия проводятся без ведома и согласования с правоохранительными органами Республики Австрия, и это может привести к дипломатическому скандалу, ведь проведение таких несанкционированных действий является прямым вмешательством во внутренние дела Австрии.

"От наших австрийских коллег-адвокатов стало известно, что работники НАБУ на территории Австрии совершают процессуальные действия без уведомления местных правоохранительных органов. В частности, были отправлены во внепроцессуальный способ вызовы и сообщения. Вызов по повестке – отдельное действие, предусмотренное уголовно-процессуальным кодексом. Оно может происходить исключительно в порядке, предусмотренном законодательством. Существует Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам, стороной которой является Украина, которая четко определила, каким образом могут происходить процессуальные действия на территории других государств. НАБУ этой процедуры не выполнило, без привлечения дипломатических представительств правоохранительных органов Австрии, самостоятельно проводят следственные действия. Это является вмешательством в суверенитет другого государства", – заявила юрист Татьяна Козаченко.

Заявления для австрийских правоохранительных органов о незаконных действиях украинских силовиков готовятся адвокатами. По мнению адвокатов, следователи НАБУ, которые совершали эти действия, и прокуроры, которые дали на это санкции, могут преследоваться уголовно на территории Австрии.

Адвокаты сообщили, что НАБУ до сих пор не предоставило стороне защиты доступа к материалам дела. Татьяна Козаченко рассказала, что доступ к материалам дела в НАБУ стороне защиты обещают предоставить не ранее 20 декабря, что является прямым нарушением прав человека. Кроме того, НАБУ назначило Олегу Бахматюку государственных адвокатов, хотя Министерство юстиции (Центр по предоставлению бесплатной правовой помощи) и Антикоррупционный суд уведомлены, что есть адвокаты, которые официально представляют интересы Олега Бахматюка. Соответственно адвокаты до сих пор не могут приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей для выполнения поручения клиента представлять его интересы, что является грубым нарушением прав их клиента, закрепленных в Конституции Украины – Статья 59 Конституции гласит, что каждый свободен в выборе защитника своих прав.

"В эту схему, чтобы давить на Бахматюка и его семью, привлекли Минюст. Нашли трех бесплатных государственных адвокатов и выдали им свидетельства о представительстве Бахматюка, Василюк и Мальцева. НАБУ, чтобы создать видимость процесса защиты предоставило адвокатов, несмотря на то, что они неделю назад отказались от государственных адвокатов", – заявил адвокат Шевчук. По его мнению, НАБУ не хочет их признавать адвокатами по делу и пытается навязать бесплатных адвокатов, чтобы исключить обжалование незаконных действий защитниками.

Адвокаты напомнили, что их клиенты – Олег Бахматюк, Наталья Василюк и Денис Мальцев, не имеют процессуальных статусов в этом деле и не могут их иметь.

"За последние три недели новостей по делу от органов нет, потому что они не знают, что делать, адвокаты сделали все, чтобы исключить злоупотребления. Каких-либо оснований для розыска господина Бахматюка нет. Информация о розыске Бахматюка является фейковой и Бахматюк в международном розыске не находится. Мы сообщили Интерполу, что это дело имеет исключительно политический подтекст", – рассказал Алексей Шевчук.

Дело Писарука-Бахматюка, которое было повторно открыто НАБУ в нарушение норм действующего законодательства, касается получения рефинансирования НБУ VAB Банком. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ относительно использования рефинансирования на выплаты средств вкладчикам пока опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бизнесмену. Кроме того, сам Олег Бахматюк неоднократно предлагал погасить задолженность банка, выведенного с рынка решением НБУ, с применением механизмов реструктуризации, но ответ на свое предложение до сих пор не получил.

13 декабря директор НАБУ Артем Сытник проиграл апелляцию по делу о коррупционном деянии. Ровенский апелляционный суд окончательно признал Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении, он должен быть уволен с должности директора НАБУ, поскольку попадает в реестр коррупционеров.