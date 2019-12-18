Продажа земли в турборежиме прекращена: Тимошенко заявила о первой победе протестующих

Закон о распродаже земли, против которого восстали аграрии и активисты, не будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады до Нового года, и это можно назвать первой победой тех, кто выходил на протестные акции.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде.

"Это первая весомая победа. Люди, которые вышли в парламент, заставили "слуг народа" соблюдать закон и вернуться к регламенту", - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко сообщила, что на заседании аграрного комитета с участием руководства парламента, который был созван по требованию "Батькивщины", принято решение, что рассмотрение закона №2178-10 происходить в строгом соответствии с регламентом.

"Более четырех тысяч поправок будут одна за другой будут рассмотрены в комитете, депутаты получат 10 дней для их рассмотрения. Судя по всем положениям регламента, закон о распродаже земли до Нового года не будет выноситься на рассмотрение в Верховную Раду. И это победа, но мы будем бороться дальше", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер партии также сообщила, что "Батькивщина" поддержала создание ВСК, которая проверит все коррупционные мотивы причастных к проталкиванию закона о распродаже земли, а также расследует циничное и жестокое избиение людей, которые вышли на мирные протесты под Верховную Раду.

"Наша фракция поддержала создание временной следственной комиссии, чтобы расследовать, как силовики избивали женщин, детей. Все силовые действия, которые были применены против людей, происходили по указанию администрации президента. И они должны за это ответить", - подчеркнула лидер партии.

Резюмируя, Юлия Тимошенко отметила, что рассмотрение земельных законов по регламенту - промежуточная победа, и борьба будет продолжаться, пока власть не объявит проведение референдума.

"Мы заставили "слуг народа" соблюдать регламент. Теперь мы требуем, чтобы они слушали народ и служили народу. И мы не остановимся пока не заставим их провести референдум!" - подытожила глава "Батькивщины".