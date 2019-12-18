Тимошенко рассказала о новой хитрости "слуг народа" в Раде в вопросе продаже земли

Власть не отказалась от попыток принять закон о продаже сельскохозяйственной земли, и на аграрном комитете в закрытом режиме монобольшинство под видом поправок пытается санкционировать неограниченную продажу земли для банков и кредитных учреждений, в том числе и иностранных.

Об этом сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время экстренного брифинга перед заседанием аграрного комитета.

"Правками, которые внес Комитет, на самом деле протягивается новый закон, который дает право продавать землю банкам и кредитным учреждениям иностранного происхождения и учредительства", - подчеркнула Тимошенко.

По словам председателя партии "Батькивщина", после того, как люди и патриотические политические силы заставили парламентское большинство придерживаться процедуры и регламента, "слуги народа" придумали новый способ, как продать украинскую землю.

"Власть ограничивает продажу земли в одни руки, но это ограничение не действует для банков и кредитных учреждений, в том числе иностранного происхождения. Это означает, что президент не отказался от масштабной спекуляции украинской землей. Вот что принимается на Комитете в закрытом режиме, за спинами людей" - возмутилась Юлия Тимошенко.

В Facebook Юлия Тимошенко выложила все правки, которые внесли "слуги народа".