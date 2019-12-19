Финкомитет Рады сфальсифицировал результаты голосования за проект о легализации азартных игр - СМИ

В среду, 18 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики объявил о принятии решения вынести на первое чтение новый проект закона о легализации азартных игр в Украине под номером 2285Д, хотя итоги голосования говорят о том, что проект не набрал необходимого количества голосов.



Об этом сообщают "Украинские новости".

До того в Раде были зарегистрированы правительственный проект №2285 и еще семь альтернативных. По сообщениям ряда СМИ, кабминовский документ был написан юристами российского букмекера "Пари Матч", а его презентовал депутатам россиянин Борис Баум, связанный с российской ОПГ "Лужниковские". Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил участие Баума в процессе подготовки документа.

17 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики собрался, чтобы принять решение о вынесении проектов на первое чтение.

Однако нардепот фракции "Слуга народа" Олег Марусяк неожиданно начал доклад о проекте 2285Д, который на тот момент не был зарегистрирован в Раде. По словам Марусяка, этот проект является альтернативным и доработанным.

Текст нового законопроекта члены Комитета получили накануне вечером через Viberс рекомендацией проголосовать за него. Причем, депутаты получили два текста законопроекта и не могли понять, о каком идет речь на заседании Комитета. Большинство депутатов возразило против рассмотрения незарегистрированного и не внесенного в повестку дня Комитета проекта, поэтому на доработку были отправлены все проекты.

18 декабря финансовый Комитет собрался снова, и в повестке дня оказались те же проекты, которые ранее были отправлены на доработку. По словам одного из членов комитета, "с депутатами провели работу в Офисе президента и объяснили важность легализации азартных игр и недопустимость голосований как 17 декабря".

Заместитель главы комитета Ярослав Железняк от фракции "Голос" сообщил, что отправленные накануне на доработку проекты рассматриваться не будут, а вместо них комитет рассмотрит 2285Д. Несмотря, что и этот проект тоже был отправлен на доработку, он сказал, что за ночь его уже доработали. Депутатам вручили перечень поправок, хотя сам проект появился на сайте Рады вечером, когда заседание Комитета закончилось. Автор этого проекта – депутат Александр Дубинский, который ранее подавал проект 2285-3.

В ходе голосования за вынесение 2285Д на первое чтение проголосовали 12 членов комитета, 4 против и 10 воздержались. Решение было объявлено принятым, хотя, судя по результатам голосования, количество голосов "за" меньше тех, кто "против" и воздержался.

"Банальная фальсификация. Все делается, как и с внедрением рынка земли – Офис президента пытается протянуть решения любым способом ", - сказал член Комитета.

Утром на сайте ВР появилось заключение Комитета от 18 декабря, в котором расписано то, что Комитет рассматривал правительственный проект и 7 альтернативных, хотя днем ранее депутаты все отправили на доработку и к ним не возвращались. Также сказано, что Комитет поддержал доработку проекта 2285 и что была подана доработанная редакция, хотя члены Комитета ее не видели.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, рейтинг Зеленского резко упал более чем на 20% из-за его инициатив по продаже земли и легализации азартных игр. По итогам декабрьского опроса КМИС, большинство опрошенных знает, что президент хочет легализовать игорный бизнес, но 56% украинцев категорически против этого.