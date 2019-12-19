Займутся налогами и званиями в ВСУ: онлайн трансляция заседания Рады 19 декабря

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада рассмотрит ряд важных вопросов, которые будут касаться налогов, званий ВСУ, игорного бизнеса и добычи янтаря.

"Апостроф" будет вести онлайн трансляцию заседания.

В частности, депутаты собираются внести изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся военных званий в ВСУ. Закон предполагает установление новых названий военных званий высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО и внесение соответствующих изменений в устав ВСУ.

Также депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, который предполагает государственное регулирование деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, а также два проекта относительно добычи янтаря. В частности, на рассмотрение заявлен проект легализации добычи янтаря.

Помимо этого, может быть введен реестр педофилов, а вот создание информационной системы трансплантации своим решением депутаты могут отложить до 2021 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, сколько украинцы в 2019 году заплатили за работу нардепам и всей Верховной Раде.