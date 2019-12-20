Не позволит проталкивать законы вопреки регламенту: нардеп Соболев прокомментировал подписание земельного Меморандума

"Батькивщина" совместно с лидерами фракций, руководством парламента и аграрного комитета приняли решение подписать Меморандум о дальнейшей работе над земельным законом.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев в Раде.

"Все, что требовала фракция "Батькивщина", аграрные ассоциации, активисты, сконцентрированы в тексте Меморандума. Подписание документа позволит рабочей группе создать таблицу, где должны быть учтены все правки народных депутатов", - отметил Соболев.

Соболев отметил, что лидеры фракций признали неспособность председателя аграрного комитета организовать работу так, чтобы она соответствовала законам и регламенту.

"Все считают, что нарушения и задержки, которые произошли с рассмотрением поправок - это исключительно вина председателя комитета", - отметил зампредседателя партии "Батькивщина".

Сергей Соболев сообщил, что на совещании парламентарии договорились создать рабочую группу из представителей всех фракций, которая возьмет на себя полномочия сформировать сравнительную таблицу поправок к закону, чего не смог сделать председатель аграрного комитета.

"Уже завтра начнет работать рабочая группа, задача которой учесть все без исключения поправки народных депутатов в сравнительной таблице и организовать их рассмотрение в соответствии с регламентом Верховной Рады. Комитет должен рассмотреть все поправки, предоставить возможность депутатам ознакомиться с таблицей в течение десяти суток, и только после этого вопрос может выноситься в зал", - резюмировал народный депутат.