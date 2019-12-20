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Новую попытку Рады легализовать игорный бизнес можно ожидать не ранее средины января - эксперт

пятница, 20 декабря 2019, 12:57
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Законопроект о легализации игорного бизнеса, который был 19 декабря провален депутатами Верховной Рады, вновь может быть вынесен в зал не ранее средины января.

Такой прогноз в комментарии "Апострофу" дала эксперт в сфере регулирования игорного бизнеса Зоряна Топорецкая.

"По регламенту законопроект о легализации был вчера (19 декабря, - ред.) направлен на повторное второе чтение. Это означает, что у народных депутатов есть 10 дней для внесения предложений. Это могут быть концептуальные замечания к основному тексту документа. Учитывая выходные, я предполагаю, что эти предложения будут поступать примерно до 2 января. После этого в Комитете ВР должна собраться рабочая группа, или подкомитет, рассмотреть все эти предложения, наработать новый текст и вынести его на Комитет. Этого можно ожидать в районе 12-15 января, в зависимости от того, сколько будет предложений от депутатов. И уже после этого Комитет внесет в Раду новый текст законопроекта", - спрогнозировала Зоряна Топорецкая.

Как сообщал "Апостроф", 19 декабря в Верховной Раде провалили голосование за законопроект 2285-д о легализации и государственнойрегулировании азартных игр, который был составлен при сотрудничестве с Офисом президента Украины. За проект отдали голоса всего 213 народных депутатов.

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