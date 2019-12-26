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Праздничный компромат: "слуга народа" поделился интересным фото новогоднего корпоратива

четверг, 26 декабря 2019, 10:57
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Народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко выложил фотографию с корпоратива в ресторане, который он же ранее пытался закрыть.

Об этом сообщил у себя в Telegram экс-депутат ВРУ Игорь Мосийчук.

По его словам, мероприятие проходило в ресторанном комплексе "Галерный". Его больше года назад с помощью правоохранительных органов пытался закрыть на тот момент глава общественного совета при Голосеевской РГА Александр Юрченко, который позже стал народным депутатом от партии "Слуга народа".

Мосийчук отметил, что, когда Юрченко был активистом, – он чрезвычайно жестко боролся с нарушениями в ресторанном бизнесе. Однако судя по корпоративу в одном из ресторанов, которые нардеп пытался закрыть, можно сделать вывод, что он изменил свои убеждения. По словам политика, мероприятие было оплачено владельцем ресторана.

"Корпоративчик проходил в ресторанном комплексе "Галерный", который больше года назад требовал от правоохранительных органов закрыть председатель общественного совета при Голосеевской РГА Александр Юрченко. Нардеп от СН Александр Юрченко еще будучи активистом нагибал ресторанный комплекс "Галерный", а став нардепом нагнул так, что бухает там вместе с помощниками! Стрелочкой на фото отмечен владелец РК "Галерный" Александра Крамаренко который и оплатил за счет своего заведения корпоративчик команды Юрченко", - написал Мосийчук.

Также он уточнил свои дальнейшие действия в рамках информации, которая раскрылась.

"А это уже история не только о жлобстве, но и о коррупции! Готовим заявление в НАБУ", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что 21 декабря, в здании Национального банка состоялся новогодний корпоратив, на котором выступали танцовщицы стриптиза.

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