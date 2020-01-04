Следователь ГБР отличился скандальным поведением в аэропорту Киева

Следователь ГБР Тарас Заставный 3 января в аэропорту "Жуляны" грубо оскорбил и унизил пассажирку.

О ситуации рассказала женщина по имени Виктория на личной странице в Facebook.

У Виктории были билеты на рейс Киев-Милан. Но в последнюю минуту его отменили и пассажирам подали другой самолет со значительно меньшим количеством мест на борту, чем было желающих улететь. Сначала работники аэропорта пропустили пассажиров с детьми и тех, кто успел забронировать места раньше. Остальные выстроились в живую очередь и стали ждать посадки.

В этот момент Виктория заметила мужчину, в котором узнала следователя ГБР Тараса Заставного. Вместе с ним путешествовала женщина по имени Елизавета. Несмотря на то, что Виктория была в очереди первой, Заставный начал требовать, чтобы на самолет посадили именно его. Потом, по словам женщины, начал звонить кому-то из ГБР. А несколькими минутами позже звонок получили уже работники аэропорта, которые и провели следователя и его спутницу на посадку. Напоследок мужчина грубо обругал Викторию и сказал, что она тоже может звонить, куда угодно, но его это не касается. А Елизавета посоветовала женщине "закрыть рот".

Сообщение Виктории набрал популярности в соцсети. Многие пользователи поддерживают женщину в желании привлечь Заставного к ответственности. Но есть и такие, которые оправдывают мужчину. Мол, все проблемы он по телефону решал не со своим руководством, а с туристическим менеджером.

Как ранее информировал "Апсотроф", генеральный прокурор Руслан Рябошапка принял решение о увольнении Виктора Чумака с должности главного военного прокурора. При этом он получил новую должность в Офисе генерального прокурора.