Политолог рассказал, как власть подключает силовиков к борьбе с оппозицией на примере дела Ляшко

Действующее руководство государства борется с оппозиционными политиками не демократическими способами, а подключая силовиков.

Об этом в комментарии From-ua сказал политический эксперт Марьян Ощановский, комментируя так называемое "дело Ляшко".

"На примере "дела Ляшко" видим, что власть не стесняется использовать имеющийся у нее силовой ресурс для защиты меркантильных, а вовсе не государственных интересов. Власть в интересах отдельных частных групп организовала схемы поставки из РФ электроэнергии и газа. Когда Олег Ляшко начал критиковать "схему Геруса" и говорить, что временно дешевые российские энергоресурсы не будут способствовать развитию украинской экономики, а являются прямой угрозой национальной безопасности нашего государства, против главы Радикальной партии прокуратура завела уголовное дело и хочет посадить его", - рассказал эксперт.

"Россия демпингует на ценах на газ и электроэнергию, чтобы уничтожить украинского производителя. Но когда критика опасных для Украины торговых отношений с РФ вместо того, чтобы послушать, пытаются бросить в тюрьму, то нет сомнений, что власть "в теме и в доле", - отметил он.

Одновременно, по мнению эксперта, против Олега Ляшко завели уголовное дело, чтобы нейтрализовать опасного для власти оппозиционера.

"Партия Ляшко едва ли не единственная из партий, которые не попали в парламент, и продолжают активную деятельность. Критика и разоблачения, которые делает партия Ляшко, раздражают власть. Логично, что уголовное дело против лидера партии - это способ нейтрализовать надоедливых оппозиционеров", - сказал он.

3 января стало известно, что Бориспольская городская прокуратура завершила досудебное расследование по делу об инциденте, который произошел 6 ноября 2019 года между Олегом Ляшко и Андреем Герусом.