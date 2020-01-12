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В сети запустили фейк про новогодний отдых министра обороны Украины в России: фото

воскресенье, 12 января 2020, 13:07
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк опроверг информацию о своей поездке во время новогодних праздников к родственникам на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале блогер и украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Министр обороны дал комментарий по распространению информации о якобы его посещения территории РФ. Очередной фейк", – сказано в сообщении.

Ранее пользователи Twitter распространили информацию о том, что министр Загороднюк во время новогодних праздников находился у своей тещи в Подмосковье.

В ответ министр обороны Украины продемонстрировал фото, на которых он изображен в компании украинских военнослужащих.

"Я и моя "теща", по версии фейсбучных экспертов. Дорогой в "Подмосковье", - прокомментировал фейк Андрей Загороднюк.

Министр уточнил, что большинство времени во время праздников провел на работе и даже не имел возможности проведать тещу, которая, на самом деле, живет в Запорожье.

Как сообщал "Апостроф", на знаменитом горнолыжном курорте Мерибель во Франции был замечен председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

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