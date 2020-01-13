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В "Батькивщине" потребовали провести совещание в Раде по фальсификациям при рассмотрении земельного закона

понедельник, 13 января 2020, 15:12
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Фракция "Батькивщина" требует немедленно созвать консультации лидеров парламентских фракций и руководства парламента, чтобы выяснить причины нарушения аграрным комитетом Меморандума о процедуре рассмотрения закона о распродаже земли №2178-10.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета депутатских фракций и групп.

"Накануне праздников представители всех фракций подписали Меморандум, где четко предусмотрено рассмотрение судьбоносного для страны законопроекта о распродаже земли по специальной процедуре. Хочу получить ответ - кто сломал решение всех фракций Верховной Рады и пустил в незаконное русло процесс рассмотрения на комитете закона о продаже сельскохозяйственной земли?", - заявила Тимошенко.

Председатель партии напомнила, что прописаны президентским моно-большинством в законе нормы приведут к коррупционному обращению украинских земель и их неограниченной скупке иностранцами.

"Законопроект говорит о том, что землю можно продавать в несозданной системе аграрных отношений в Украине. Землю можно продавать иностранным банкам и кредитным учреждениям без ограничения количества. Кроме того, установлено ограничение количества земли в одни руки для всех - 10 000 гектаров. В мировой практике такого нет!", - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко возложила ответственность за протягивание вопреки интересам граждан закона о продаже земли на президента.

"Зная, что более 70% украинцев против открытия рынка земли, президент не проводит референдум, а продолжает выполнять указания, которые поступают извне", - отметила глава "Батькивщины".

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