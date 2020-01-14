Остановились реформы и возобновились схемы: в СМИ дали оценку работе министра Бабак

Региональная политика действующего правительства, в том числе, в вопросе взаимодействия общин и государственного центра, вызывает вопросы у профильных специалистов, так, на уровне экспертов даже начали обсуждать изменения в Кабмине.

Об этом сообщается в материале "Апострофа" - "Почему Бабак может покинуть кресло министра".

Согласно мнению экспертов, руководитель Министерства развития общин и территорий Алена Бабак, на которую были возложены функции вице-премьера по вопросам регионального развития (эту должность упразднили), показывает слабую эффективность работы.

Бабак по образованию является преподавателем иностранных языков, а также имеет диплом по специальностям "финансы" и "бизнес-администрирование". В Украине она занималась сферой ЖКХ, была народным депутатом от партии "Самопомич" и замглавы комитета Верховной Рады по вопросам строительства и ЖКХ.

Однако, несмотря на опыт работы во власти, Бабак в данный момент начали подозревать в "крышевании" схем, в частности с выдачей незаконных разрешений на возведение объектов от Государственной архитектурно-строительной инспекции – порой ГАСИ выдавала разрешения на строительство уже после того, как дома были построены. Или на месте коттеджной застройки были возведены комплексы высоток.

Также в СМИ ранее была опубликована информация, что бывшего главу ГАСИ Алексея Кудрявцева, который был отстранен и находится под следствием, планируют назначить замминистра по развитию общин и территорий – в ведомство Бабак.

Тем временем президент Владимир Зеленский призвал реформировать инспекцию, поскольку ее называют одним из самых коррупционных органов страны. В СМИ считают Бабак причастной к схемам. Также считают, что при ней остановилась реформа децентрализации, блокируется передача полномочий в регионы, что может дать негативный эффект для президентской партии на будущих местных выборах.

Таким образом, вопрос относительно эффективности работы Бабак, как считают эксперты, будет рассмотрен при ближайшем переформатировании состава Кабмина.