У нардепа в Раде заметили часы по цене квартиры в Киеве, фото

Во вторник, 14 января, у народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Григория Суркиса были замечены дорогостоящие часы известной марки Patek Philippe, стоимость которых соизмерима с ценой скромного жилья на окраине столицы.

Фотографию депутата Рады предоставил корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На руке у народного избранника была замечена модель часов Patek Philippe с черным циферблатом. Стоимость этой модели составляет 18 900 долларов США. За такие деньги можно приобрести однокомнатную квартиру в новостройках на окраине столицы или на вторичном рынке жилья.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат Григорий Суркис пришел в Раду с дорогими часами марки Rolex, стоимость которых со скидкой составляла 22 500 долларов США.