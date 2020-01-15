Все хорошо, но это непонятно никому, кроме нас: на записи с Гончаруком всплыла интересная деталь

На аудизоаписи с премьером Алексеем Гончаруком, где он рассуждает про ситуацию с бюджетом, замглавы НБУ Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова сделали интересное заявление.

Запись была опубликована вечером 15 января на YouTube.

Рожкова: Давайте искать решение на вопросы, которые есть. В глобальном измерении все хорошо. Только это "хорошо"...

Маркарова: Непонятно никому, кроме нас.

В ходе разговора Гончарук заявил, что у президента создается ощущение, что ситуация неконтролируемая.

"Ухандохали экономику. При хозяйственниках было 4,6. И ничего никому не докажешь. И вот это все создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, мы не понимаем, у нас нет планов. А у нас реально нет планов... По бюджету я не понимаю как правильно... решения нету", - говорит на записи премьер.

Как сообщал "Апостроф", в сети 15 января появилась первая часть аудиозаписи разговора Гончарука с министрами. Вечером в сети слили еще один фрагмент разговора.