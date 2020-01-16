Это элемент шоу: Тищенко интересно высказался о скандале с "пленками" Гончарука, видео

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко считает, что скандальные записи премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в которых он сознается в своей некомпетентности в экономике, были смонтированы и являются происками врагов.

Такое мнение нардеп высказал в комментарии Telegram-каналу Klymenko Time.

"Я думаю, что это очередная провокация против нашей команды... Эти внутренние скандалы, как элемент шоу. Наверно, кому-то это нравится, кто-то платит за это деньги", - прокомментировал Тищенко появление в сети записей скандальных разговоров премьера.





По его словам, в аудиозаписи не голос премьера, и там всё смонтировано.

Кроме того, Тищенко связывает эту историю с недавним скандалом из-за высоких зарплат чиновников, которые, по его словам, не подтвердились. "Я вижу в этом только манипуляцию, только технологию", - подчеркнул он, но не назвал, кто именно за этим стоит.

Как сообщал "Апостроф", в Кабинете министров Украины опровергли информацию о том, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.