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В Раде приняли "диктаторский закон о налоговом терроре": нардеп рассказала подробности

четверг, 16 января 2020, 19:14
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В Раде приняли "диктаторский закон о налоговом терроре": нардеп рассказала подробности

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210 - известный как "законопроект о налоговом терроре", он, по мнению экспертов, является одним из самых неудачных за восемь лет.

Об этом заявила народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в Facebook, передает РБК-Украина.

"Во время работы над законопроектом в профильном комитете были учтены многие поправок, но глобальные правки, которые предупредили удар по бизнесу, были отклонены", - пишет Южанина.

Среди ключевых нововведений - права налоговиков "корректировать" финансовый результат предприятия для повышения налоговых платежей, нормы о доначислении 18% налога на прибыль IТ-компаний за рубежом, повышение ренты на добычу газа и руды, дискриминация иностранных инвесторов за счет налогообложения курсовой разницы.

Налоговики получат дополнительные права увеличивать налоговые платежи экспортеров - за счет т. н. "правила деловой цели". Это может существенно ударить по украинскому экспорту, в т. ч. в страны Евросоюза.

Резко (по многим позициям - в 4 раза) вырастут налоговые штрафы для бизнеса. При этом с инспекторов Государственной налоговой службы снимут ответственность за неправомерно начисленные налоговые платежи и штрафы.

"Неоправданно расширяются полномочия Государственной налоговой службы - не управляемой, без стратегии. Зато некоторые нормы представители департаментов ГНС достают из-под полы и подсовывают народным депутатам", - описывает процесс принятия проекта Нина Южанина.

При рассмотрении законопроекта народный депутат Алексей Гончаренко обратился к спикеру ВР с заявлением о нарушении Регламента.

"Рассмотрение документа проходит с нарушением требований ст. 117 Регламента Верховной Рады, согласной которой законопроект, подготовленный ко второму чтению, заключение главного комитета и сопроводительные документы к нему предоставляются депутатам не позднее чем за 10 дней до дня его рассмотрения на пленарном заседании ВР", - заявил Гончаренко.

По его словам, депутаты должны были получить документ не позднее 6 января, но получили его, поэтому, не могли подготовиться, ведь "в проект подано тысяча страниц правок, 269 тысяч слов".

Ко второму чтению поступило 2219 поправок, из которых 1174 учтено, а 1045 отклонено.

В целом, по подсчетам экономистов, законопроект №1210 может стоить Украине около 1% ВВП страны, то есть, примерно 36-37 млрд грн.

Стоит отметить, что против законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и другие.

В Совете предпринимателей при Кабинете министров назвали законопроект №1210 "налоговым террором".

Напомним, ровно 6 лет назад - 16 января 2014 - парламент Украины под влиянием Партии регионов и с нарушением Регламента Верховной Рады принял скандальные законы об ограничении прав и свобод граждан Украины - на проведение массовых мероприятий, а также СМИ. Законы привели к массовым протестам и уже в феврале 2014 были отменены.

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