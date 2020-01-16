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Зеленский пошел на неожиданный шаг по децентрализации в Украине

четверг, 16 января 2020, 12:54
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Фото: president.gov.ua

16 января президент Украины Владимир Зеленский отозвал поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский принял такое решение после того, как встретился с председателем и заместителями председателя фракции политической партии "Слуга народа". На встрече они обсудили завершающий этап проведения децентрализации в Украине.

В частности, речь шла о создании в Украине системы дееспособных местных общин. Развитие местного самоуправления должен сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан.

Как информировал "Апостроф" ранее, изменения в Конституцию Украины, касающихся процесса децентрализации, были инициированы командой президента Владимира Зеленского сразу по нескольким причинам . Законопроект Зеленского в значительной степени совпадает с проектом Петра Порошенка 2015 года, несмотря на то, что сейчас с его критикой выступают в том числе депутаты от "Европейской солидарности". При этом в законопроекте Зеленского, в отличие от проекта Порошенка, нет нормы об особом статусе ОРДЛО.


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