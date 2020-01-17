Народ еще не понял: сети позабавил пост спикера Зеленского

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, которая недавно перепутала Литву с Латвией, удивила странным постом в четверг, 16 января, в котором вспомнила новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского.

Пост она опубликовала на своей Twitter-странице.

"Нетрадиционное и сбалансированное новогоднее обращение Президента Украины @ZelenskyyUa было одним из важнейших выступлений в его новой, политической карьере. Он изложил свое видение всеобъемлющей украинской национальной идентичности, призвав к единству", - написала она.

В сети тут же упрекнули пресс-секретаря, припомнив тот факт, что с момент выступления президента прошло уже больше полмесяца.

"16 января, а народ еще не понял, какое замечательное было обращение. Спасибо, Юлия!!" – прокомментировал пост спикера пользователь под ником Президент Один Спамс.

Как сообщал "Апостроф", Мендель не впервые отличается скандальным поведением, например и с журналистами. В частности, ранее Юлия Мендель оттягивала журналиста "Радио Свобода" Кристофера Миллера от Владимира Зеленского, препятствуя ему задать вопрос президенту.