RU  UA  EN

пятница, 17 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 января

12:07
Тренер Адель рассказала о строгой диете, которая помогла певице похудеть на 45 кг
12:00
Врачи выдвинули неожиданную версию глухоты Бетховена
11:52
Онкобольная телеведущая Алла Мазур поделилась фото из больницы и рассказала о состоянии здоровья
11:25
Названа фамилия бойца ВСУ, погибшего на Донбассе от пули снайпера
11:22
Эминем без анонсов выпустил новый альбом, вдохновленный Альфредом Хичкоком
10:54
Видимо, было еще что-то: реакция соцсетей на отставку Гончарука
10:50
В России десятки авто попали в смертельную аварию: фото и видео
10:45
Украину накрыло густым туманом: в сети делятся завораживающими фото
10:11
Всемирно известный бренд попал в Украине в языковой скандал
10:06
Появилась меткая карикатура на "перезагрузку" Путиным власти в стране
10:05
Оля Полякова отмечает 36 день рождения в купальнике - такой фигуре можно только позавидовать
09:42
Виктор Павлик женится - мы спросили его невесту, какой будет свадьба, и ждать ли пополнения в семье
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Народ еще не понял: сети позабавил пост спикера Зеленского

пятница, 17 января 2020, 10:36
переглянути новину українською

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, которая недавно перепутала Литву с Латвией, удивила странным постом в четверг, 16 января, в котором вспомнила новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского.

Пост она опубликовала на своей Twitter-странице.

"Нетрадиционное и сбалансированное новогоднее обращение Президента Украины @ZelenskyyUa было одним из важнейших выступлений в его новой, политической карьере. Он изложил свое видение всеобъемлющей украинской национальной идентичности, призвав к единству", - написала она.

В сети тут же упрекнули пресс-секретаря, припомнив тот факт, что с момент выступления президента прошло уже больше полмесяца.

"16 января, а народ еще не понял, какое замечательное было обращение. Спасибо, Юлия!!" – прокомментировал пост спикера пользователь под ником Президент Один Спамс.

Как сообщал "Апостроф", Мендель не впервые отличается скандальным поведением, например и с журналистами. В частности, ранее Юлия Мендель оттягивала журналиста "Радио Свобода" Кристофера Миллера от Владимира Зеленского, препятствуя ему задать вопрос президенту.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Закулисный договорняк: куда приводит "молчаливая политика" власти

Турборежим сломался - почему Рада тормозит принятие важных законов

Хрупкая защита от Коломойского: позволит ли Верховная Рада вернуть ПриватБанк олигарху

Почему Бабак может покинуть кресло министра

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: