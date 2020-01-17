Последствия будут губительными: Новинский раскритиковал принятый в Раде проект об игорном бизнесе

В четверг, 16 января, в Верховной Раде без обсуждения, парламентом поддержан в первом чтении законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", отдельные депутаты называют законопроект "откровенно лоббистским и вредным для страны".

Об этом, в частности, заявил народный депутат Вадим Новинский у себя в Facebook.

По его словам, такое решение может ударить по имиджу украинского руководства в мировом сообществе.

"Что мы, как страна, показываем миру таким решением? Что доходы владельцев казино для нас приоритетнее, чем преодоление гуманитарного кризиса и восстановление государственного суверенитета. В ситуации, когда 80% граждан считают главными бедами войну и нищету, и ждут от власти решений этих проблем, а легализацию игорного бизнеса поддерживают лишь 11% украинцев, власть должна ответить обществу почему ее приоритеты так далеки от общественных запросов", - заметил депутат.

Также Вадим Новинский рассказал о тяжелых социальных последствиях легализации игорного бизнеса в таком виде, как его приняла власть.

"Вместе с дополнительными "миллиардами в госбюджет" от казино, Украине стоит ожидать роста преступности и игровой зависимости у населения. В 2018 году Всемирная организация здравоохранения внесла игровую зависимость в Международную классификацию болезней как психическое расстройство. Средний уровень преступности в государствах с легализованным игральным бизнесом выше, чем в тех, где он запрещен. Сильные государства заботятся об укреплении семьи и стимулировании рождаемости как инвестициях в главный ресурс своей экономики - трудовой капитал. А мы сделали шаг к разрушению сотен тысяч украинских семей, которым азартные игры принесут слезы горя. Ведь в стране, большинство населения которой находится у черты бедности, в зону риска подверженности игромании попадает значительно больше граждан, чем в развитых государствах. Последствия для нас будут губительными!", - добавил Новинский.

Глава фракции "Оппозиционный блок" упомянул и несвоевременность принятия такого спорного с точки зрения поддержки в обществе законопроекта.

"Общественный диалог о легализации игорного бизнеса можно начинать только после прекращения конфликта на Донбассе, значительного снижения уровня преступности и при наличии признаков выхода страны из экономического кризиса. Поэтому законопроект о легализации азартных игр должен быть снят с рассмотрения парламентом", - подчеркнул Вадим Новинский.