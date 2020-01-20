В декларации Гончарука обнаружили серьезное нарушение: опубликован документ

Премьер-министра Украины Алексея Гончарука заподозрили в махинациях с декларацией.

Об этом сообщает народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский в своем Telegram-канале Dubinsky.pro.

Он указал, что уже сообщил о происшествии в НАПК.

"В своей декларации на должность премьера Гончарук указал, что получил зарплату в 1,7 млн гривен сам у себя. Таким образом, он скрыл источник происхождения средств. Это - железный протокол о нарушении антикоррупционного закона", - написал Дубинский.

Как сообщал "Апостроф", стали известны конкретные цифры заработных плат украинских чиновников которые они получили в 2019 году. Данные о доходах министров обнародовали на правительственном сайте.