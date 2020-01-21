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"Неадекватный" экс-сотрудник ОПУ слил в сети данные топ-политиков

вторник, 21 января 2020, 18:01
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Уволенный из Офиса президента Украины Николай Богославец сливает в публичный доступ номера телефонов известных политиков.

Так, экс-сотрудник ОПУ публикует данные и номера телефонов народных депутатов и топ-менеджеров госпредприятий на своей странице в Facebook.

Так, среди "жертв" Богославца оказались министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов, руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко и так далее.

Следует отметить, что по мнению журналистов, Богославца уволили из Офиса президента в августе 2019 года после скандала, связанного с публикациями на личной его странице. Так, ряд СМИ выявили, что Богославец опубликовал пост о начале работы в ОПУ с ошибками, после чего тот его исправлял его несколько раз.

В данный момент он называет себя помощником депутата от "Слуги народа" Святослава Юраша. Также источники в президентской партии уточняют, что у него могут быть проблемы с психикой.

"Похоже проблемы с психикой. Некоторые опытные кадры его специально троллят в сети и он, чтобы задобрить, скидывает инсайды переписок внутри фракции "Слуги народа", причем реальные", – рассказал собеседник журналистам издания "Гордон".

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат Украины Жан Беленюк шокировал журналистов и подписчиков внешним видом – у него заметили синяк под глазом.

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