Летает бизнес-классом и живет в дорогих отелях: СМИ рассказали, как президент ТПП Чижиков пользуется средствами палаты

Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков за время своего руководства не выполнил ни одной из поставленных в "Стратегии развития" задач, но постоянно использует средства и финансы бизнес-ассоциации для собственных нужд.

Об этом пишет "КП в Украине".

"Из бесед с теми, кто знаком с работой ТПП – представителями, бизнес-членами системы ТПП и специалистами, которым не безразлична судьба организации, понимаешь, что за эти годы растеряно то, что всегда ее отличало - профессионализм, принципиальность и последовательность в отстаивании интересов бизнеса перед властью, универсальность, высокая компетентность и личная ответственность от президента Палаты до рядового сотрудника за достижение результата", - рассказывает источник.

По его словам, за годы руководства Чижикова, численность бизнес-членов ТПП снизилась с 10-12 тысяч в 2013 году до 4-6 тысяч в этом году. Причем, сам президент организации в Стратегии развития ТПП до 2020 планировал достичь отметки в 15 000 членов.

"По факту минус десять тысяч. Основополагающая цель - удержать / восстановить к 2020 году статус самой мощной бизнес-ассоциации по поддержке и развитию МСП полностью провалена. ТПП состоянию превратилась в периферийную организацию, руководителя которой не приглашают на совещания или заседания Правительства, не предлагают выступать на встречах руководства страны и правительства с бизнесом", - подчеркнул собеседник.

Он также отметил, что ТПП отошла от выполнения ключевых задач, предусмотренных законом Украины Законом Украины "О торгово-промышленной палате Украины" и Уставом организации.

"Прежде всего - это способствовать развитию внешнеэкономических связей, экспорта украинских товаров и услуг, привлечение инвестиций в экономику, формировать современную промышленную, торговую и финансовую инфраструктуру и тому подобное. Приоритет отдан только сервисным услугам - выдача сертификатов происхождения товаров, удостоверение форс-мажорных обстоятельств и т.п.", - считает источник.

Сам Чижиков за эти годы неоднократно использовал средства организации на собственные нужды. В частности, на многочисленные и бесконтрольные заграничные командировки, проживание в дорогих отелях и перелеты исключительно бизнес-классом.

"Это проводится без подготовки документов: технических задач, отчетов, задач по результатам командировок. Финансирование частных поездок под видом служебных командировок для участия в спортивных (марафоне), культурных и художественных мероприятиях. Приобретение за три года пребывания на посту президента квартиры в центре Киева и использования технического персонала палаты для проведения ремонт работ на безвозмездной основе. Такой себе коммунизм с люксовым капиталистическим лоском", - подытожил представитель ТПП.