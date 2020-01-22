RU  UA  EN

среда, 22 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 января

13:27
В России заговорили о новой встрече Зеленского с Путиным: названо место
13:27
Закрывает глаза на бездеятельность Укртрансбезопасности: активисты рассказали о "работе" прокурора Вихора в Одессе
13:26
Нацотбор на Евровидение-2020: стал известен порядок выступлений участников в полуфиналах
13:05
Когда и где смотреть выступление Зеленского в Давосе: названо точное время
13:04
Советник, имеющий кабинет в ОПУ: СМИ назвали имя "смотрящего" от Офиса Зеленского в строительной сфере
12:52
Невеста Никиты Добрынина поделилась подробностями предстоящей свадьбы: торжество планируют не в Украине
12:36
Сын Памелы Андерсон и Томми Ли отреагировал на тайную свадьбу своей матери с 74-летним продюсером
12:31
Летает бизнес-классом и живет в дорогих отелях: СМИ рассказали, как президент ТПП Чижиков пользуется средствами палаты
12:11
Как будут объявлять импичмент Трампу: в США приняли важное решение по процедуре
11:37
Рождение Венеры: MONATIK сделал необычное фото жены на пляже
11:15
Украина может получить серьезную финансовую помощь от ЕС: названы размер и сроки
10:21
Очистить власть от марионеток спекулянтов: Тимошенко анонсировала закон о предотвращении лоббизма
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Летает бизнес-классом и живет в дорогих отелях: СМИ рассказали, как президент ТПП Чижиков пользуется средствами палаты

среда, 22 января 2020, 12:31
переглянути новину українською

Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков за время своего руководства не выполнил ни одной из поставленных в "Стратегии развития" задач, но постоянно использует средства и финансы бизнес-ассоциации для собственных нужд.

Об этом пишет "КП в Украине".

"Из бесед с теми, кто знаком с работой ТПП – представителями, бизнес-членами системы ТПП и специалистами, которым не безразлична судьба организации, понимаешь, что за эти годы растеряно то, что всегда ее отличало - профессионализм, принципиальность и последовательность в отстаивании интересов бизнеса перед властью, универсальность, высокая компетентность и личная ответственность от президента Палаты до рядового сотрудника за достижение результата", - рассказывает источник.

По его словам, за годы руководства Чижикова, численность бизнес-членов ТПП снизилась с 10-12 тысяч в 2013 году до 4-6 тысяч в этом году. Причем, сам президент организации в Стратегии развития ТПП до 2020 планировал достичь отметки в 15 000 членов.

"По факту минус десять тысяч. Основополагающая цель - удержать / восстановить к 2020 году статус самой мощной бизнес-ассоциации по поддержке и развитию МСП полностью провалена. ТПП состоянию превратилась в периферийную организацию, руководителя которой не приглашают на совещания или заседания Правительства, не предлагают выступать на встречах руководства страны и правительства с бизнесом", - подчеркнул собеседник.

Он также отметил, что ТПП отошла от выполнения ключевых задач, предусмотренных законом Украины Законом Украины "О торгово-промышленной палате Украины" и Уставом организации.

"Прежде всего - это способствовать развитию внешнеэкономических связей, экспорта украинских товаров и услуг, привлечение инвестиций в экономику, формировать современную промышленную, торговую и финансовую инфраструктуру и тому подобное. Приоритет отдан только сервисным услугам - выдача сертификатов происхождения товаров, удостоверение форс-мажорных обстоятельств и т.п.", - считает источник.

Сам Чижиков за эти годы неоднократно использовал средства организации на собственные нужды. В частности, на многочисленные и бесконтрольные заграничные командировки, проживание в дорогих отелях и перелеты исключительно бизнес-классом.

"Это проводится без подготовки документов: технических задач, отчетов, задач по результатам командировок. Финансирование частных поездок под видом служебных командировок для участия в спортивных (марафоне), культурных и художественных мероприятиях. Приобретение за три года пребывания на посту президента квартиры в центре Киева и использования технического персонала палаты для проведения ремонт работ на безвозмездной основе. Такой себе коммунизм с люксовым капиталистическим лоском", - подытожил представитель ТПП.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука

Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским

Закулисный договорняк: куда приводит "молчаливая политика" власти

Турборежим сломался - почему Рада тормозит принятие важных законов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: