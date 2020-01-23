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"Слуги народа" все решили: эксперт рассказал о скандальном назначении нового руководителя ГАСИ

четверг, 23 января 2020, 15:11
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Управлять Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины на конкурсе выбрали чиновницу, которая является фигурантом ряда скандалов о хищении государственного имущества, голос за нее во время конкурса, в частности, отдала отстраненная распоряжением главы правительства член комиссии.

Об этом написал эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба в Facebook.

По его мнению, конкурсом должны заинтересоваться правоохранительные органы, как и деятельностью в строительной отрасли представителей президентской партии "Слуга народа".

"Слуги народа" уже решили, кто будет победительницей конкурса коррупционной ГАСИ. Премьер-министр всех "прокатил" распоряжением об отстранении участницы конкурсной комиссии Козловской, она проголосовала за свою руководительницу по партии. Ее, разворовавшей 25 тысяч га земель МОН, ставят управлять Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины. Псевдо-конкурс на первого заместителя ГАСИ проведен незаконным образом, но НАБУ, Генпрокуратура, ГБР и НАПК молчат. Неудивительно - Офис президента рулит и Корниенко, глава партии руководит уже коррупционными потоками от СС-3 и СС-2, поставив человека предыдущей власти на схемы откатов", - пишет эксперт.

Виктор Глеба призвал правительство немедленно рассмотреть предложения экспертного совета, провести аудит инспекции и расследования относительно деятельности действующих топ-чиновников и лоббистов известных застройщиков в отрасли.

"Команда Владимира Зеленского пишет свои видео на фоне тотального разворовывания государственного имущества и земли, а тех, кто разворовывает - ставят руководить отраслями, в которых они вовсе не смыслят при отсутствии образования, опыта, практических навыков управления. Издательство "Веселка" в виде Госархстройинспекции печатает разрешения и декларации на строительство, и сама себя проверяет 7 лет, но никто не хочет даже прочитать, что писала группа по реформированию отрасли градостроительства - всем нужны деньги, а не механизмы. Кабмин так и не рассмотрел наши пропозиции. Гончарук обещал уволить коррупционеров, но закрыл глаза на то, что освобождена ним членкиня комиссии проголосовала и добилась того, что ее коллега вернула братьев Горовых к финансовым потокам черного нала ГАСИ. Жаль, что президент стал гарантом коррупции", - добавил он.

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