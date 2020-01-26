Зеленский посетит с важным визитом Польшу: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье и в понедельник, 26 и 27 января, будет находиться с официальным визитом в Польше.

Об этом говорится на Facebook-странице Офиса президента Украины.

"26-27 января Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в г. Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау", - говорится в сообщении.

Уточняется, что программой визита также предусмотрена встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, Освенцим, или Аушвиц-Биркенау - лагерь смерти в Польше рядом с городом Освенцим, действовавший в 1940–1945 годах. Является одним из главных символов холокоста. По разным данным, в стенах лагеря были умерщвлены от 1,4 млн до 4 млн человек.

Как сообщал "Апостроф, в четверг, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетил Израиль. Визит не обошелся без неожиданностей - украинский лидер отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста.

Также в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что его встреча с главой РФ Владимиром Путиным в рамках Всемирного форума Холокоста в Израиле не была запланирована.