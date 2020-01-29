RU  UA  EN

среда, 29 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

29 января

19:04
Пожалуй, стоит отказаться: 10 примеров неудачного маникюра для Дня влюбленных
18:18
Бывший возлюбленный зарезал беременную девушку в подъезде ее дома: фото и видео
18:12
Появилась забавная фотожаба с "верховным правителем" Путиным
17:33
Жена Владимира Остапчука впервые озвучила причину развода с телеведущим
17:06
Ученые заявили о создании вакцины против коронавируса, но есть одна проблема
16:43
В Беларуси людей увезли в больницу с подозрением на коронавирус: фото
15:55
Энрике Иглесиас и Анна Курникова снова станут родителям - слухам нашлись подтверждения
15:02
Участница "Топ-модели по-украински" выступила на последнем показе Жана-Поля Готье - вот ее история
14:38
Популярный DJ и звезда клуба Ministry of Sound покончила с собой - что известно
14:14
Автор "Ведьмака" Анджей Сапковский поделился отношением к нашумевшему сериалу Netflix
14:02
В России губернатор устроил дикую акцию с людьми на площади: сеть взорвалась, видео
13:59
В Китае в рекордные сроки достроили больницу для зараженных коронавирусом: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кабмин ликвидировал скандальные "морские" инспекции: детали решения

среда, 29 января 2020, 19:07
переглянути новину українською

Кабинет Министров Украины принял решение о ликвидации "морских" инспекций ГЭИ.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов у себя в Facebook.

По словам руководителя инспекции, ликвидированные ведомства не выполняли своих прямых обязанностей и облагали коррупционными сборами корабли.

"Существовали две: Крымско-Черноморская и Азовская, в основе задач которых было улучшение экологической ситуации в Азовском и Черном морях. Эти инспекции занимались судами в портах, каждую неделю возникал скандал из-за задержания судов представителями экоинспекции. Эти задержки не имели реальных оснований, а служили лишь поводом к вымогательству взяток. Если судовладелец занимал принципиальную позицию, он перечислял в пользу государства средства, предъявленные в претензии о возмещении убытков, покидал порт, затем обращался в суд и выигрывал. Таким образом, почти все расходы, понесенные судовладельцами в связи с начисленными убытками, которые получал госбюджет им компенсировались. С учетом расходов на судебный процесс, с государства взималось больше, поэтому эксперимент имел обратный результат", - отметил он.

Фирсов также рассказал об изменениях по контролю в морях. По его словам, теперь такие полномочия будут переданы в инспекции Донецкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

"Функция контроля в Черном и Азовском морях будет передана в областные инспекции. Каждое задержание судна должно быть санкционировано руководителем ГЭИ, а Минэкоенерго будет осуществлять мониторинг этой деятельности. Инспекция прислушивается к бизнес-среде и делает все возможное, чтобы давления на бизнес каждый день становилось меньше. Процесс реорганизации ГЭИ и качественного изменения системы государственного экологического контроля в целом продолжается, это наш приоритет", - добавил он.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Богдану приготовиться: каких отставок ждать в команде Зеленского

Зона комфорта в Кабмине закончилась и будут очень серьезные последствия - Денис Монастырский

Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука

Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: