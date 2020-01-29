Кабмин ликвидировал скандальные "морские" инспекции: детали решения

Кабинет Министров Украины принял решение о ликвидации "морских" инспекций ГЭИ.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов у себя в Facebook.

По словам руководителя инспекции, ликвидированные ведомства не выполняли своих прямых обязанностей и облагали коррупционными сборами корабли.

"Существовали две: Крымско-Черноморская и Азовская, в основе задач которых было улучшение экологической ситуации в Азовском и Черном морях. Эти инспекции занимались судами в портах, каждую неделю возникал скандал из-за задержания судов представителями экоинспекции. Эти задержки не имели реальных оснований, а служили лишь поводом к вымогательству взяток. Если судовладелец занимал принципиальную позицию, он перечислял в пользу государства средства, предъявленные в претензии о возмещении убытков, покидал порт, затем обращался в суд и выигрывал. Таким образом, почти все расходы, понесенные судовладельцами в связи с начисленными убытками, которые получал госбюджет им компенсировались. С учетом расходов на судебный процесс, с государства взималось больше, поэтому эксперимент имел обратный результат", - отметил он.

Фирсов также рассказал об изменениях по контролю в морях. По его словам, теперь такие полномочия будут переданы в инспекции Донецкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

"Функция контроля в Черном и Азовском морях будет передана в областные инспекции. Каждое задержание судна должно быть санкционировано руководителем ГЭИ, а Минэкоенерго будет осуществлять мониторинг этой деятельности. Инспекция прислушивается к бизнес-среде и делает все возможное, чтобы давления на бизнес каждый день становилось меньше. Процесс реорганизации ГЭИ и качественного изменения системы государственного экологического контроля в целом продолжается, это наш приоритет", - добавил он.